وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين جامعتي عين شمس وحلوان من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.

وكلف عبدالغفار، بمنح خريجي الثانوية العامة العام الجاري منحاً للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية في الكليات التي يختارونها، شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

وأعلن وزير التعليم العالي، عن التنسيق مع إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحري والتكنولوجيا لتوفير منح للطلاب الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق تقديرا لأدائهم البطولي.

وأكد توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق، موجها بصفته رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعي لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة في هذا الشأن.

وتنشر "الوطن" قائمة بالطلاب المقيدين بالكليات والمدارس التي ينتمي إليها أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين.

طلاب الجامعات

ـ يوسف أحمد حسن احمد كلية التجارة جامعة حلوان

ـ مؤمن حسام الدين عبدالغني إدارة أعمال جامعة حلوان

ـ أحمد هشام مصطفى بالأكاديمية العربية

ـ عبدالرحمن محمد حميد بالأكاديمية العربية

ـ عبدالفتاح علي محمد بالأكاديمية العربية

ـ حسن وليد أحمد كلية الهندسة جامعة عين شمس

ـ سيف هاني علي كلية الهندسة جامعة عين شمس

طلاب المدارس بالصف الثالث الثانوي

ـ محمد سمير بدوي

ـ عمر أحمد مصطفي لطفي

ـ ياسر محمد سيف الدين

ـ مازن رضا عبدالفتاح

ـ عمر أحمد عطية

طلاب المدارس بالصف الصاني الثانوي

ـ مهاب محمد سعيد

تنسيق الثانوية العامة

ـ إبراهيم السيد عبدالحميد

ـ يوسف علاء الدين احمد

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاتصال

ـ زياد أحمد عبدالغني