انطلقت فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية، "سباسكيا تاور" بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، والذي تشارك فيه الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان، الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

بدأت جميع الفرق المشاركة في تنفيذ التدريبات خلال الأيام الأولى للمهرجان، لتقديم أفضل العروض وسط أجواء حماسية مبهرة امتزجت فيها المعزوفات والمقامات الموسيقية الشرقية والغربية مع الألوان المبهرة لميدان الساحة الحمراء بموسكو، والذي يضم بين جنباته العديد من المبانى ذات الطابع التاريخي العريق وعدد من المتنزهات والمقاصد السياحية.

ويمثل المهرجان الدولي للموسيقات العسكرية أحد أهم الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية، والذي تمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني ويقدمون رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية.

وقد حققت الموسيقات العسكرية شهرة واسعة على المستوى الدولي، واستطاع الفريق السيمفوني للقوات المسلحة المصرية أن يحصد المراكز الأولى في العديد من المهرجانات العالمية .

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المهرجان لقادة الوفود المشاركة، نقل مدير إدارة الموسيقات العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لإدارة المهرجان على إجراءات التنظيم والاستقبال وتقديم كافة الجهود للفريق المصري.

وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيداً بأهمية المهرجان الدولي الذي يمثل بيئة خصبة تمتزج فيها الفنون والثقافات الإنسانية بمختلف أشكالها، وتقديم رسالة للخير والسلام بين الشعوب والإنسانية.

من جانبه أثنى قائد فريق الموسيقات العسكرية الروسي على الفريق السيمفوني العسكري المصري بأداءه الاحترافي، ومظهره الانضباطي الذي يقدم صورة مشرفة نالت إعجاب الحاضرين.