وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب خلال الكشف الطبي، مشيراً إلى أن الجامعة تجري تحليل فيروس "C" لجميع الطلاب الجدد بالتنسيق مع حملة "100 مليون صحة"، وعلى من خضع للحملة، إحضار الكارت الدال على ذلك.

وأوضح الخشت، أن الجامعة تهتم برصد الحالات المصابة بفيروس "C" بين الطلاب وتقديم العلاج المجاني لهم، مؤكداً أن إصابة أي طالب لا تمثل عائقاً لالتحاقه بالجامعة.

وأعدت مستشفى الطلبة التابعة للجامعة بالجيزة عيادات متكررة (الرمد-الأسنان-الباطنة)، لعدم حدوث تكدسات بين الطلاب خلال عمليات الكشف الطبي.

وكانت جامعة القاهرة، أعلنت مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019/2020 والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد، ابتداءً من يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان، ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، وأول سبتمبر كلية الهندسة من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلي حرف (ي)، ويوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 7 سبتمبر لكليتي التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلية الحاسبات، ويوم 10سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلي حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلي حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلي حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلي حرف (ي)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلي حرف (ي)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.