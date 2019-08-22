أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الانتهاء من تسليم 18 مدرسة جديدة خلال شهر يوليو الماضي، تضم 266 فصلا بتكلفة 119 مليونا و700 ألف جنيه، جارى تجهيزها بالأثاث اللازم لدخولها العملية التعليمية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى قيام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بإنشاء 26 مدرسة جرى تسليمها للتربية والتعليم العام المالي الماضي، تضم 457 فصلا بتكلفة 144 مليونا و500 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، كثف رؤساء الوحدات المحلية، المرور الميداني على المدارس بنطاق مراكزهم، لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة والسلامة الإنشائية من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه، مع نقل جميع المخلفات والقمامة خارج الأسوار ورفع أي إشغال قد تعوق حركة الطلاب، مع سرعة الانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد.