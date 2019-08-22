واصلت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، اليوم، حملاتها لرفع مخلفات القمامة ونقلها للمقلب العمومي بحوش عيسى، مع رفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين والطرق العامة.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور برفع 3511 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمناطق الشارع الجديد والروضة والراهبات والجمهورية والمعهد الديني، تنوعت ما بين حالات إشغال طريق وفرش خضار وإزالة ساتر قماش وخشبي وفروشات فاكهة وخضار.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، من نقل 308 طن قمامة من المقلب الوسيط بالرحمانية إلى المقلب العمومي بحوش عيسى باستخدام سيارات الوحدة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود للنهوض والارتقاء بمستوى النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى البيئة المحيطة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة والحشرات.