كرم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، 114 طالب وطالبة من أوائل الشهادات التعليمية منهم 78 من أوائل التعليم العام للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى 32 من أوائل الشهادات الأزهرية بمراحلها المختلفة، وتكريم 3 من أوائل الشهادات للمكفوفين، فضلا عن شهادة قراءات.

وقال المحافظ، إن التفوق عنوان الإصرار والعزيمة والتميز في كافة مجالات الحياة لبناء المستقبل، مضيفاً أنه بالعلم وحده ترتقي الأمم وتتقدم الشعوب.

ووجه المحافظ حديثة للطلاب المكرمين قائلا: "أنتم فخر لنا ولآبائكم وأسركم، هذا التفوق هو بداية المشوار في طريق التميز لنجاحات أكبر".

وأشار إلي أن الدقهلية دائما بلد الأعلام وأخرجت العديد في شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية، الذين كان لهم الأثر البالغ في جميع مناحي الحياة في مصر والعالم.

وقدم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم درعا للمحافظ، تقديرا لجهوده في دعم وتيسير عمل العملية التعليمية بالمحافظة.