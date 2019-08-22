الإسماعيلية تستعد لمهرجان الفلكور الدولي بمشاركة 22 فرقة عالمية ومحلية

أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وكل ما لديها من إمكانيات لم ولن تدخر وسعا في بذل أقصى الجهود لوضع الإسماعيلية في مكانتها الحقيقية على خريطة السياحة، وأبرز ما تتمتع بها المحافظة من مقومات تؤهلها أن تكون في مقدمة المحافظات السياحية واستثمار مهرجان الإسماعيلية الدولي السنوي في الترويج للإسماعيلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده المحافظ ، بحضور كل من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة رئيس المركز والمدينة، وجمع كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

استعرض المحافظ ما جرى اتخاذه من إجراءات واستعدادات و جميع التدابير الخاصة بإقامة فعاليات الدورة ال20 للمهرجان، والمقرر لها خلال الفترة من 1 إلى 7 من شهر سبتمبر المقبل، وما يتعلق من تجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.

حضر المؤتمر كل من الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، والدكتورة نادية ماهر مستشار المحافظة لشؤون السياحة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان.

وأعلن الفنان ماهر كمال مدير عام المهرجان، أنه من المنتظر أن يصل إجمالي عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات دورة مهرجان هذا العام إلى 10 فرق أجنبية و 12 فرقة محلية مصرية للفلكلور الشعبي.

ويصل إجمالي عدد الفرق الاستعراضية الأجنبية والعربية والمحلية إلى 22 فرقة وتضم فرق دول كل من اليونان ورومانيا ونيجيريا وفينزويلا وروسيا وبوليفيا والهند وفلسطين وتونس والأردن وبلغاريا ولبنان.

و أكد المحافظ على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق باسم مصر والاسماعيلية عالميا.