وافق مجلس الوزراء اليوم على اعتماد مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT بين الهيئة و"سيسكو ترانس"، بتخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية نحو 330000 م2 للشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع البضائع.

كانت "الوطن" كشفت في عددها الصادر الإثنين 12 أغسطس الحالي، عن أنّ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تستعد حاليا لبدء تشغيل مشروع أول ميناء أخضر في مصر بمنطقة شرق بورسعيد، ليكون أول ميناء يراعي الاشتراطات البيئية بمصر في مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

وأكد مسؤول في الهيئة أنّ تدشين أول ميناء أخضر بالمشاركة مع "سيسكو ترانس" هو مشروع ضخم يوفر 3300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع التخصصات داخل المجال اللوجيستي، مضيفا أنّ العائدات المتوقعة للهيئة من المشروع تتراوح من 13 لـ20 مليار جنيه.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد فعاليات توقيع عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض لميناء شرق بورسعيد بنظام BOT حيث تقام المحطة على رصيف طوله 900 م وبعمق 18.5 م وإجمالي مساحة 400 ألف متر مربع تقريبا بتكلفة استثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه.