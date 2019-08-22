حصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط شاب وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة داخل دورة مياه بأحد مساجد مدينة أبو كبير بالشرقية.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن شابا لاحظ دخول شاب وفتاة إلى المسجد، فتتبعهما، وبعدها سمع أصواتا تصدر من داخل إحدى دورات المياه، وباستطلاع الأمر شاهدهما يمارسان الرذيلة، فأبلغ رواد المسجد وأهالي المنطقة، الذين ألقوا القبض على المتهمين في حالة "تلبس"، بعدها أبلغوا الشرطة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، أنه عقب وصول رجال الشرطة جرى اقتياد الشاب والفتاة إلى مركز الشرطة، وبدأت القوات في استجوابهما، وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم "م . ج" 18 سنة، طالب على علاقة عاطفية بفتاة تدعى "ح .ش" 16 سنة، طالبة، وأنه اتفق مع معها على التقابل في حمام المسجد لإقامة علاقة محرمة عقب صلاة الفجر، حتى يتمكنا من ممارسة الرذيلة مستغلين هدوء المسجد.

وأوضحت التحريات، أنه أحد سكان المنطقة شاهد الاثنين أثناء دخولهما المسجد عقب صلاة الفجر، وتتبع الشاب والفتاة وتبين وجودهما في وضع مخل بالآداب داخل دورة مياه المسجد.

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما تربطهما علاقة عاطفية، وجرى التحفظ عليهما، وأمر مدير أمن الشرقية بتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 4992 إداري مركز شرطة أبو كبير لسنة 2019، وجرى إحالتهما للنيابة التي باشرت التحقيقات.

وباشرت نيابة أبو كبير تحت إشراف المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الشرقية، وأحمد حسان مدير نيابة ابو كبير، ومحمد أبو الليل، وكيل أول النيابة، التحقيقات في الواقعة، وقررت عرض المتهمين على الطب الشرعي، لبيان عما إذا المتهم قد واقع الفتاة جنسيا داخل المسجد من عدمه.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتحفظت على الكاميرات القريبة من المسجد لبيان توقيت دخول المتهمين، وضبطهما من قبل الأهالي ورجال الشرطة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة العامة سوف تحيل المتهمين للمحاكمة العاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تنهي التحقيقات في القضية وتتسلم تحريات المباحث النهائية وتستمع لأقوال الشهود.

وأضافت المصادر، أن النيابة تحفظت على الكاميرات القريبة من المسجد لبيان توقيت القصة الكاملة لضبط الشاب والفتاة.