أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال قنا، قطع التيار الكهربائي بالمركز وقراه لمدة 3 أيام للصيانة بداية من يوم السبت 24-8 إلى يوم الاثنين 26-8.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان، أن خريطة قطع التيار ستكون على النحو التالي:

السبت

الفصل عن (السليمات - سمهود - قصير بخانس - الظهير الصحراوي أبوتشت 2 وتشمل الحميات - المطافي - المخبز القبلى – النادي – الأزهر - الفرقة).

الأحد

الفصل عن (أبوشوشة، بلاد المال قبلي وبحرى - أبوتشت واحد وتشمل المزلقان البحرى، المخبز، مدرسة التجارة، كشك 1-2-3- عملية المياه البحرية).

الإثنين

الفصل عن (القارة - القلعية - أبوطرطور - كوم يعقوب - الحسينات).

علمًا بأن الفصل بداية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا كل يوم.