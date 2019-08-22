تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب، مساء اليوم، في شقة سكنية بعمارة في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تسبب في احتراق محتويات أثاث الشقة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع الجيش بميت غمر. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 4 سيارات إطفاء، حاصرت الحريق، وتم السيطرة علي مصدر النيران .

وانتقل رجال مباحث قسم ميت غمر إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق بالدور التاسع بعمارة "بليل الجواهرجي" والشقة ملك المواطن "محمود حامد محمود"، ونتج عنه احتراق محتويات الشقة بالكامل بسبب ماس كهربائي. تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.