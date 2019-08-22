عقر كلب مسعور، 7 من مواطني قرية "كوم الحاصل" مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي، للخضوع إلى الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول 7 أشخاص مصابين بعقر كلب مسعور وجرى حجزهم بالمستشفى.

انتقل الرائد محمد الديب رئيس مباحث الدلنجات، إلى المستشفى، وتبين إصابة "مصطفى أ ج" 4 سنوات، و"حسن ج د" 40 سنة، أمين شرطة، و"سليمان ف ع" 45 سنة، أمين شرطة، و"أنصاف م م" 60 ربة منزل، و"سعيد ا ع" 12 سنة، طالب، و"كامل خ ا" 45 سنة عامل زراعي، و"محمد ع" 45 سنة مدرس بالأزهر، مقيمين بقرية كوم الحاصل التابعة لدائرة المركز، وجميعهم مصابين بعقر الكلب وتم إعطائهم المصل المضاد والعلاج اللازم. وحرر المحضر اللازم، وأخطرت مديرية الطب البيطري، لاتخاذ اللازم.