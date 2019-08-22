قالت الدكتورة سناء السيد، نائب مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشفة حفرية "قرموطس"، إن السبب في وجود حفريات في منطقة الفيوم يرجع إلى أن البحر المتوسط كان يغطي شمال مصر بالكامل حتى الفيوم منذ 40 مليون سنة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن "القرموطس" نوع وجنس جديد من أسماك القراميط التي تعيش في النيل، مشيرة إلى أن الباحث له الحق في إعطاء القطعة التي اكتشفها الاسم العلمي المناسب.

وتابعت أن "القرموطس" قد يصل إلى مترين ويبلغ طول الجمجمة 60 سم تقريبا.

ونجح فريق بحثي مصري من جامعة المنصورة في اكتشاف أول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر الطباشيري، وفقا لما نشر في "nature.com".

وأطلق على الديناصور المكتشف في منطقة تنيدة في الواحات الداخلة بالصحراء الغربية المصرية اسم "منصوراصورس" ويحمل الاكتشاف الرقم العلمي (MUVP-200)، وهي الأحرف التي تعد اختصارا لاسم مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية باللغة الإنجليزية، والتي ينتمي لها فريق البحث.

وشارك الدكتور هشام محمد سلام، رئيس فريق البحث وهو أستاذ بقسم الجيولوجيا، جامعة المنصورة مركز الحفريات الفقارية فيديوهات لأهم لحظات الأكتشاف مع متابعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذين كانوا يتابعون مراحل الاكتشاف باهتمام كبير وغير مسبوق نظرًا لأهميته العالمية وخاصة أنه على يد علماء مصريين لأول مرة.

ووفقًا لما قالته إيمان الداوودي، طالبة الماجستير في قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، جامعة المنصورة، إن الفريق كان يعمل على اكتشاف بقايا الديناصورات في الصحراء الغربية منذ عام 2008.

وبدأت مشاركات الدكتور هشام مع متابعيه بسؤال عبر صفحته قائلًا: "التاريخ يقول أنه لا يوجد عالم واحد من الشرق الأوسط منذ نشأته قام باكتشاف وتسمية ديناصور جديد، كله صناعة أجنبية، فهل يسطر مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية فصل جديد من هذا التاريخ؟"، وقابل المتابعين سؤاله بتشجيع وتحفيز كبير.

وفي يوم 24 يناير 2018 شارك الدكتور هشام صورة مع متابعية للحظة اكتشاف "MUVP-200" من قبل الدكتورة سارة صابر المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بأسيوط وأحد مؤلفي البحث في منطقة تنيدا بواحة الداخلة بالصحراء الغربية والذي التقطت شهر ديسمبر عام 2013.