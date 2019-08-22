نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، 6300 حاجًا عائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام على متن 25 رحلة جوية.

وسيرت مصر للطيران، 12 رحلة جوية من مطار جدة لنقل 2600 حاجا بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و13 رحلة من مطار المدينة المنورة لنقل 3700 حاجا من حجاج تضامن القليوبية وبورسعيد والقاهرة والشرقية والمؤسسة، وقرعة بورسعيد والبحيرة والإسكندرية والغرببة والدقهلية، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

ومن المتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

في غضون ذلك واصل مبنى الرحلات الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي برئاسة الملاح أشرف حافظ استقبال الحجاج وذويهم من المستقبلين، وسط ترحيب بحجاج بيت الله الحرام والعمل على الانتهاء من إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم.