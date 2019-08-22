مصدر: نقل مسلة من صان الحجر تمهيدا لوضعها في ميدان التحرير

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أنه سيجرى نقل مسلة من مدينة صان الحجر بالشرقية طولها 19 مترا إلى حديقة المتحف المصري تمهيدًا لوضعها في ميدان التحرير قريبا، وذلك في إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تطوير الميدان، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تجريها الحكومة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه من المقرر قيام المهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال تطوير الميدان، بإجراء "لاند سكيب" للميدان بأكمله.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مهتمة بظهور الميدان في أبهى صوره ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة نظرا لأنه يعد أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، وذلك ضمن تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.