تفقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، مدرسة بنبان الثانوية ومبنى الطاقة الشمسية بدارو، لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والدهانات وتركيب الكهرباء، بجانب تنفيذ أعمال النظافة وإمداد الفصول والورش والمعامل بكافة التجهيزات اللازمة. فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019-2020، بناءً على تكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لمسئولي التربية والتعليم بضرورة تكثيف المرور والمتابعة الميدانية لمختلف أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية بالمدراس.

وشدد الفيومي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والسلامة المهنية للعاملين بالمدرسة والطلاب، وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم على حضور فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الطاقة الشمسية ببنبان والذي يقام بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) ويهدف لرفع وصقل مهارات المعلمين المختلفة.

كما حضر أيضا ختام فعاليات التدريب الميداني لطلاب مدرسة الطاقة الشمسية بنبان والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الكازار للطاقة (alcazar energy) ومؤسسة أم حبيبة والوايز بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بهدف تنمية قدرات الطلاب وتدريبهم على كيفية تركيب واستخدام الألواح الشمسية، فضلاً عن طرق استغلال واستخراج الطاقة المتجددة (الشمسية).