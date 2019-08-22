توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار على القاهرة والعظمى 37

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وذكرت "الهيئة" في بيانها أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الخميس، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة الجمعة والسبت، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية:

طقس الجمعة 23 أغسطس الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29 طقس

السبت 24 أغسطس الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29

طقس الأحد 25 أغسطس الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29