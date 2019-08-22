يميل رجل برج الميزان إلى الابتعاد عن الصخب وتجنب المواقف التي تثير العنف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدير شؤونك بنجاح وتحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الكواكب تسلط الضوء على أمور خافية.. تمالك أعصابك ولتظل متكتما مهما اكتشفت من أمور.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.