صور.. رفع 203 حالات إشغال و15 مخالفة مقاهي وإزالة 20 حاجزا في الغربية

شنت إدارة المرافق بالغربية حملة ليلية فD مدينة طنطا، أسفرت عن رفع 203 حالات إشغال، و2215 مخالفة مقاهي و5 شاشات عرض، و20 حاجزا يعيق الحركة المرورية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم مرافق الغربية، بتنفيذ حملة مكبرة ليلية شارك فيها المقدم محمد السعدني، رئيس مباحث قسم المرافق، والمقدم محمد على نائب مأمور قسم المرافق، من قسم مرافق الغربية، أسفرت عن رفع مخالفات 15 "كافيه" بطنطا، و203 حالات رفع إشغال بالطريق العام، و20 حاجزا يعيق حركة المرور، و3 عربات يد، وتم رفع 5 شاشات عرض تليفزيونية بدون ترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.