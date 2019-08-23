أخبار ما تفوتكش.. حبس 5 تعدوا على معاق ومترو يربط المنصورة بدمياط

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

2000 جنيه إعانة لأسرة الشاب المعاق في واقعة "صالون الحلاقة" بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث حالة أسرة الشاب ذا الاحتياجات الخاصة المعتدى عليه بقرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق، لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازمين له ولأسرته لمواجهة الآثار المترتبة على التشهير به وإهانته.

حبس 5 متهمين بالتعدي على شاب معاق ذهنيا في كفر إبراش

قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية برئاسة محمد سليمان مدير النيابة، حبس 5 من المتهمين بالتعدي على شاب معاق ذهنيا في قرية كفر إبراش 4 أيام ذمة التحقيق، فيما قررت إخلاء سبيل متهم آخر لعدم تورطه في الاعتداء.

مصادر: نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق محبوس على ذمة قضية "خلية الأمل"

قالت مصادر مطلعة، إن رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية تتعلق بالإنضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

قريبا.. مترو أنفاق يربط المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة

كشف اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أنّ الهيئة أعدّت الدراسات والتصميمات الخاصة بإنشاء خط مترو أنفاق وجر كهربائي، يربط منطقة المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، موضحا أنّه لم يتم وضع مواعيد بدء الأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروعين في الوقت الحالي، إلا بعد الانتهاء من التصميمات والدراسات الخاصة بهما.

عقوبات مخالفي قانون العمل الأهلي: غرامة حتى مليون جنيه.. و"مفيش حبس"

بموجب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ونشره في الجريدة الرسمية خلال الساعات الماضية، أصبح عمل المؤسسات الأهلية بالقانون رقم 70 لسنة 2017 لاغيا، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون الحالي.

سبق اتهامه في 36 قضية.. ضبط المتهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، وقالت الوزارة إنها من منطلق تنفيذ استراتيجية العمل الأمني الهادفة لكشف غموض جميع القضايا، وتحديد وضبط مرتكبيها، وبعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بني سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات، تشابهت ظروف وملابسات ارتكابها، تمكنت مؤخرا من تحديد مرتكب تلك الوقائع.

"الإسكان": 1340 دعوى لاسترداد وحدات "الاجتماعى" من المخالفين

حرَّرت وزارة الإسكان 1340 دعوى قضائية، ضد مخالفى شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة، لاسترداد تلك الوحدات، وتلقت الوزارة 13 شكوى حتى الآن، عبر الرابط الإلكترونى الذى تم إطلاقه لتلقِّى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، فى حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط وعدم شغل الوحدات السكنية بعد تسلُّم المواطنين لها.

الحكومة: مصر تحقق أكبر معدل إنتاج غاز فى تاريخها بعد تضاعف "حقل ظهر" 8 مرات خلال عامين

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، صباح أمس، تحقيق مصر لأعلى معدلات إنتاج الغاز فى تاريخها، بعدما وصل عدد الآبار العاملة فى حقل ظهر إلى ١٢ بئراً، بإنتاجية ٢٫٧ مليار قدم مكعب يومياً للبئر، بما يساوى 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين.

عاجل.. سقوط 4 جرحى جراء إطلاق نار في حديقة وسط لوس أنجلوس الأمريكية

ذكرت الشرطة الأمريكية، أن 4 أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار، مساء أمس، داخل حديقة في وسط مدينة لوس أنجلوس.

هاتف جديد على شكل محمد صلاح.. ونشطاء: دي حاجة تخوف

منتجات عديدة يصنعها أصحاب المشروعات تحمل ملامح محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مستغلين شهرته، لضمان إقبال الزبائن على حركة البيع.

واقعة غريبة في بريطانيا.. سيدة ماتت من الضحك

لجأت سيدة بريطانية لاستنشاق غاز "أكسيد النيتروز" والمعروف باسم غاز الضحك من أجل تخفيف آلام مرض السكري التي تشعر بها، إلا إنها توفيت بسبب استنشاقها كمية زائدة منه.

سعودية تتحدى العادات.. خرجت بملابس رياضية بدون غطاء رأس

تجولت مناهل العتيبي في شوارع الرياض، مرتدية لباسا رياضيا ضيقا بدون غطاء رأس، متحدية العادات والتقاليد بحسب ما ورد في "بي بي سي".

القيعي: نفاضل بين 5 مدربين لقيادة الأهلي.. ومورينو وجوارديولا لن يرتاحوا في مصر

تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن دوره في التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود القلعة الحمراء خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي.