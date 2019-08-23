تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 23 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزارة الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى 3 محافظات

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) في إطار اهتمام الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

هاني شاكر يحيي حفلا بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

يحيي الفنان هاني شاكر، في العاشرة مساء، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

مروة ناجي تحيي حفلا غنائيا تنظمه دار الأوبرا

تحيي المطربة مروة ناجي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء ياسين، حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية.

مكتبة مصر العامة تنظم عرضا مسرحيا

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، بالتعاون مع فرقة مركز شباب السواح، عرضا مسرحيا كوميديا بعنوان "العيلة"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

حفل ستانداب كوميدي في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، حفل ستانداب كوميدي للفنان على قنديل وذلك في تمام الساعة السابعة مساء .

حفل "كايرو باند" على مسرح المحكى

يستضيف مسرح المحكى 1 بقلعة صلاح الدين حفل لفرقة كايرو باند بقيادة سما سليمان وذلك ضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

الأهلي يواجه "اطلع برة"

يلتقي فريقا الأهلي و "اطلع برة" بطل جنوب السودان، في السابعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

استون فيلا يصطدم بإيفرتون

يلتقي فريقا استون فيلا وايفرتون، في التاسعة مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قافلة طبية للعيون برعاية صناع الخير

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

اتحاد طلاب جامعة المنصورة ينظم ملتقى للأنشطة الطلابية

ينظم اتحاد طلاب جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الملتقى الأول للأنشطة الطلابية تحت شعار "مصر الموطن والحضارة" بمعسكر الطلاب الدائم بجمصة ويستمر حتى 28 أغسطس الجاري.

خطبة جمعة موحدة بالدقهلية

قررت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية أن يكون الموضوع الموحد لخطبة صلاة الجمعة بجميع مساجد المحافظة هو (الصحبة وأثرها في بناء الشخصية).