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أبطال العالم لليد في ندوة

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بسبب مشاجرة بالأسلحة .. حملة بقرية العتامنة بسوهاج تضبط 80 شخصا

بسبب مشاجرة بالأسلحة .. حملة بقرية العتامنة بسوهاج تضبط 80 شخصا

"البريد" تقرر خفض سعر الفائدة 1٪؜ على حسابات التوفير

"البريد" تقرر خفض سعر الفائدة 1٪؜ على حسابات التوفير

وزير التعليم العالي يستعرض تقريراً عن ورش عمل لتطوير منظومة الطلاب الوافدين

وزير التعليم العالي يستعرض تقريراً عن ورش عمل لتطوير منظومة الطلاب الوافدين

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بحملة في الغربية

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بحملة في الغربية

لاستبدالها بالـ"فان".. الأوناش ترفع 15 ألف "توك توك" من مدينة 6 أكتوبر

لاستبدالها بالـ"فان".. الأوناش ترفع 15 ألف "توك توك" من مدينة 6 أكتوبر

ضبط مسجل خطر "أحد أباطرة سرقة الدارجات النارية" بالمحلة وحبسه 4 أيام

ضبط مسجل خطر "أحد أباطرة سرقة الدارجات النارية" بالمحلة وحبسه 4 أيام

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"حكومة الشباب": معاً.. لآخر حدود الحلم

"حكومة الشباب": معاً.. لآخر حدود الحلم

الحوار الكامل لأبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل بحياتنا

الحوار الكامل لأبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل بحياتنا

مستلزمات المدارس بالتقسيط على 3 شهور

مستلزمات المدارس بالتقسيط على 3 شهور

انخفاض أسعار الدواجن يشجع الأمهات على تخزينها سندوتشات للمدارس

انخفاض أسعار الدواجن يشجع الأمهات على تخزينها سندوتشات للمدارس

لبس مدارس مجانى.. هدية "مصطفى" لأولياء الأمور غير القادرين

لبس مدارس مجانى.. هدية "مصطفى" لأولياء الأمور غير القادرين

4 أسباب وراء تخفيض "المركزي" لأسعار الفائدة 1.5%

4 أسباب وراء تخفيض "المركزي" لأسعار الفائدة 1.5%

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