أصدرت إدارة المستشفيات بجامعة أسيوط، أمرا إداريا يحظر طلب تحليل أوعمل أشاعة للمرضى المترددين عليها، في المعامل الخاصة أو مراكز الأشعة خارج المستشفيات الجامعية، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسئولية القانونية.

وأضحت إدارة المستشفى في قرار إداري صادر بتاريخ 21/8/2019 بأن جميع التحاليل الطبية ومعامل الأشعة، متوفرة بمعمل الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية على مدار اليوم 24 ساعة.

وأشار القرار إلى أنه في حالة عدم موافقة المعمل أو الأشعة، لعمل هذه الإجراءات التواصل مع رئيس قسم الأشعة ورئيس قسم البالولوجيا الإكلينيكية.