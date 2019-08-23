ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بحملة في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة 4 أطنان دقيق بلدي مدعم محملة بسيارة نقل، قبل بيعها في السوق السوداء بزفتى.

وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، بتوافر معلومات حول جمع المدعو "وحيد ش ع ع "37 سنة، ومقيم شارع داير الناحية بقرية سنبوالكبري دائرة مركز زفت، كميات كبيرة من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة من قرى قطور، لبيعها بالسوق السوداء محققا أرباح طائلة، وأنه يستخدم إحدى السيارات النصف نقل في ممارسة نشاطه.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، برئاسة ضباط إدارة مباحث تموين الغربية، وأثناء مرور السيارة المشار إليها رقم ق ف ب 6547 بقرية سجين الكوم مركز قطور، جرى ضبطها محملة بـ4 أطنان دقيق مدعم بلدي، كما جرى ضبط 30 ألف جنية حصيلة الإتجار في الدقيق البلدي المدعم.

كما جرى التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.