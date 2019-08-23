الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ 75319 حاجا

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الجمعة، 75319 حالة مرضية، حيث جرى الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها.

وتنوعت الحالات بين 70167 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5152 حالة في المدينة المنورة، مؤكداً أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 261 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 206 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 55 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف " قنديل" أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عددا مرضي الفشل الكلوي إلي الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي.

ولافت "قنديل" إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميا على جميع المستشفيات التي جرى حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد " قنديل" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.