مدير مشروعات الثروة السمكية: 60% من المستأجرين لم يسددوا المستحقات

قال المهندس مجدي عبد الواحد، مدير المشروعات بهيئة الثروة السمكية، في دمياط لـ "الوطن" إنه جرى تنفيذ العديد من قرارات الإزالة ضد عدد من المستأجرين ممن لم يسددوا مستحقات الدولة في مناطق" شطا والرطمة".

وأشار مدير مشروعات الثروة السمكية إلى عدم تسديد نحو 60% من المستأجرين المستحقات المفروضة عليهم، سواء كانت جديدة أم قديمة، وجاري تنفيذ الحملات ضد الممتنعين.

ولافت عبد الواحد إلى استمرار العمل بقنال البط الذي لم يتم الانتهاء منه بعد،ولازال في مرحلة تدبيش منطقة الكورنيش بطول 10 كيلو.

وحصلت " الوطن" على إحصائية بعدد قرارات الإزالة المنفذة منذ 20 يوليو من العام الجاري وهم كالتالي 267 دور غزل مخالف، كما جرى تنفيذ 12 قرار بـ28 حالة حملت أرقام" 237 لسنة 2019-1107لسنة 2019-515 لسنة 2016- 253 لسنة 2017-255 لسنة 2017 -790 لسنة 2017- 509لسنة 2019-257 لسنة 2017-274 لسنة 2017 و560 لسنة 2017"