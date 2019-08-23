وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا للجنة دراسة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لوضع حلول جذرية لكافة المشكلات البيئية بالبحيرة، بما يضمن استدامة توازنها والحفاظ عليها بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وممثلي وزارات كلا من الإسكان والري والزراعة والهيئة الهندسية وعدد من الجهات المعنية.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة التكليفات الناتجة من اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الساده الوزراء، والذي عقد يوم الأحد الموافق 18 اغسطس والتوزيع النهائي لأدوار ومسؤوليات التي كلف بها رئيس الوزراء للبدء الفعلي في الإجراءات التي سيجرى اتخاذها لحل المشكلات البيئية التي تواجه البحيرة من ملوثات ناتجة من الصرف الصحي والصناعي وارتفاع لنسبة الملوحة والقضاء على طفيل الايزوبودا.

وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع يتلخص في عدة نقاط يعد أهمها وضع حل عاجل لمعالجة المصارف التي تصب على البحيرة وتحديد التداخلات العاجلة التي ستقلل من نسب التلوث التي تعاني منها البحيرة، وتوضيح ما سيتم تنفيذه من إجراءات على المدى الطويل للقضاء النهائي على التلوث وضمان استدامة توازن البحيرة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية إجراء رصد كامل لعدد المنشآت الصناعية التي تصرف على البحيرة، وتشديد العقوبات على المنشآت التي لن تلتزم مع ضرورة القيام بدراسة فنية تفصيلية تحدد نسبة ملوحة بالبحيرة، أخذا في الاعتبار ما يتم تسريبه من المياه الجوفية وكذلك درجة الملوحة المستهدف الوصول إليها، مع إعداد دراسة مجتمعية من شأنها النظر إلى الممارسات السلبية للمواطنين على البحيرة.