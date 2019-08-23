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أبطال العالم لليد في ندوة

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وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ 75319 حاجا

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ 75319 حاجا

من 6 شهور لـ سنة.. معز مسعود "مبيطولش في الجواز"

من 6 شهور لـ سنة.. معز مسعود "مبيطولش في الجواز"

مبادرة "حياة كريمة" تستهدف 8 قرى من الأكثر احتياجا بقنا

مقابلات شخصية لـ442 متقدما لشغل 69 وظيفة قيادية بـ"التنمية المحلية"

مقابلات شخصية لـ442 متقدما لشغل 69 وظيفة قيادية بـ"التنمية المحلية"

مدير مشروعات الثروة السمكية: 60% من المستأجرين لم يسددوا المستحقات

مدير مشروعات الثروة السمكية: 60% من المستأجرين لم يسددوا المستحقات

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بنك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

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"حكومة الشباب": معاً.. لآخر حدود الحلم

الحوار الكامل لأبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل بحياتنا

الحوار الكامل لأبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل بحياتنا

مستلزمات المدارس بالتقسيط على 3 شهور

مستلزمات المدارس بالتقسيط على 3 شهور

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