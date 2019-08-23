أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح معرض أهلا مدارس السنوي بشكل رسمي يوم 1 سبتمبر المقبل، في تمام الخامسة مساء، على أن يكون الافتتاح للجمهور بشكل فعلي يوم 2 سبتمبر بدءا من العاشرة صباحًا.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية لـ"الوطن"، إن المعرض سيستمر من يوم 2 سبتمبر وحتى يوم 8 سبتمبر، يوميًا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، كاشفًا أن 200 شركة من شركات المستلزمات المدرسية ستشارك في المعرض بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث لن تقل التخفيضات عن 30 % للمنتجات بالمعرض.