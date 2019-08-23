أعلنت وزارة النقل أن شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آي تي"، الذراع التكنولوجي لها، إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات، التي نفذت تطبيق "قطارات مصر حجز واستعلام" الخاص بحجز تذاكر القطارات المكيفة، تكثف العمل حاليا لتطويره، ليشمل أيضا حجز تذاكر القطارات "غير المكيفة".

وقالت الوزارة، في بيان لها أن هذا التطبيق يتم تحميله على الموبايل من المتجر الإلكتروني "Play store" باسم "قطارات مصر حجز واستعلام"، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا توفير نسخة منه على "Apple store".

وأشار البيان إلى أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يسهل عملية الاستعلام والحجز على القطارات، مما يوفر للمواطنين الوقت والجهد، وسهولة التواصل مع الركاب، وتلقي المقترحات، وإبلاغ العملاء بأي أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء، لوجود أسماء الركاب على التذكرة، وفي كشف مع مشرف القطار.

وأوضحت وزارة النقل، الخطوات بداية من تحميل التطبيق وحتى حجز التذاكر، كالتالي:

1- تحميل التطبيق مع على المتجر الإلكتروني، وتسجيل الدخول.

2- ينشئ الراكب حسابا جديدا (إذا لم يكن له حساب من قبل عليه) ليتمكن من حجز التذاكر.

3- يمكن للمواطن الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

4- يحجز الراكب، المقاعد، من خلال اختيار محطتي القيام والوصول، وتاريخ السفر، والدرجة، وأسماء الركاب.

5- توجد شاشة للمقترحات في التطبيق، يمكن من خلالها إرسال أي مقترحات، حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح منها.

وأشارت الوزارة، إلى أن شركة "ترانس آي تي"، تستقبل المقترحات والشكاوى الخاصة بالتطبيق، عبر خدمة "واتساب" على الرقم 01095444407، وأيضا على الإيميل (m-info@enr.gov.eg).