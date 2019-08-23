تستعد وزارة الموارد المائية والري، لطرح المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.347 مليار جنيه، تشمل 377 مليون جنيه لأعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظة البحر الأحمر القصير ورأس غارب ومرسى علم، للحفاظ على الأرواح والبنية التحتية والمنشآت بتلك المدن.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن قطاع المياه الجوفية نفذ عددا من مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار في جنوب سيناء ومرسى مطروح بما قيمته 288.119 مليون جنيه.

وأضافت، في بيان، أن نسبة التنفيذ بلغت 70.5% وتضمنت الأعمال بمحافظة جنوب سيناء عملية حماية منطقة قديرة بنويبع وإنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية 112.477 بمليون جنيه بنسبة تنفيذ 63.66%، وعملية حماية منطقة سانت كاترين بإنشاء 3 سد و2 بحيرة بقيمة إجمالية 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 89.5%.

وفيما يتعلق بحماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء بمنطقة نويبع، من إخطار السيول فقد تم تنفيذ مشروعات بقيمة 8.472 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99.7%، أما عملية حماية منطقة دهب فقد جرى إنشاء 3 سد و2 بحيرة بقيمة إجمالية 74.807 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 83.3%، وفيما يتعلق بأعمال حماية منطقة البيضا بدهب تم تنفيذ اعمال بقيمة إجمالية 6.209 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 94.48%.

وفي نطاق محافظة مرسى مطروح، جرى إنشاء 50 خزان أرضي سعة 100 متر مكعب شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية 4.531 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 86.60%، كما جرى إنشاء 50 خزان ارضي سعة 100 متر مكعب غرب مطروح بقيمة إجمالية 4.338 مليون جنية بنسبة تنفيذ 89.63، وإنشاء 150 خزان أرضي سعة 100م متر مكعب، بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية 33 مليون جنية بنسبة تنفيذ 23%.