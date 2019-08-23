أشادت الصحف البريطانية، اليوم، بالأمير وليام، بعدما قالت إنه "لقن" أخيه الأمير هاري "درسا" في الحفاظ على البيئة، من خلال السفر بطائرة تجارية عادية وليس طائرة خاصة، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز".

واستقل الأمير البريطاني وليام وأسرته طائرة تجارية لزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية، على عكس ما فعله شقيقه الأمير هاري الذي يقوم باستخدام طائرات خاصة لذلك تعرض للعديد من الانتقادات في الصحف البريطانية.

واستقل وليام وزوجته كيت وأطفالهما رحلة شركة فلاي بي للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في أسكتلندا.

وذكرت الصحف البريطانية أن التذكرة الواحدة بلغت تكلفتها 73 جنيها إسترلينيا (89.16 دولار)، ونشرت صورا لوليام وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة.ورفض قصر كينسنغتون التعليق على سفر الأمير وليام بطائرة عادية.