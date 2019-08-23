أمر الرئيس دونالد ترامب الشركات الأميركية إيجاد بديل عن الإنتاج في الصين، ووعد برد إضافي على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها بكين.

جاء ذلك بعد إعلان الصين، اليوم، أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر و15 ديسمبر، ردا على خطط واشنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري الحاد بينهما.

وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 إلى 10 بالمئة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.

وأعلنت الصين أيضا أنها ستفرض رسوما بقيمة 25 بالمئة على السيارات الأمريكية و5 بالمئة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15 ديسمبر.

وكانت الصين قد ألغت رسوما جمركية على السيارات الأمريكية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية اثناء انعقاد المحادثات التجارية.