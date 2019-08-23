ترامب يهاجم رئيس البنك المركزي.. هل هو عدو أسوأ من الصين؟

تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جيروم باول "عدواً أسوأ" من الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال ترامب عبر موقع تويتر "كالمعتاد، الاحتياطي الفيدرالي لم يفعل شيئاً"، وجاء ذلك بعد كلمة لباول وعد فيها باتخاذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأمريكي.

لكن مع تصعيد بكين إجراءاتها الانتقامية في الحرب التجارية الدائرة مع واشنطن، حذّر باول من أن التوتر التجاري يزيد من تفاقم التباطؤ العالمي، وأن البنك ليس لديه "إجراءات محددة" للتعامل مع حالة الغموض.

وفي خطابه المنتظر أوضح باول أن البنك المركزي ليس لديه سوى أدوات محدودة لمواجهة الحرب التجارية.

وأعرب ترامب عن غضبه "لأنّهم يتكلمون من دون معرفة ما أقوم به أو السؤال".