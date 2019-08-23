بعد تعرضه لوعكة صحية.. سمير الإسكندراني: مستوى الأطباء المصريين مطمئن

طمأن الفنان سمير الإسكندراني، الجمهور المصري عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه تعرض لمتاعب صحية في منطقة البروستاتا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن مستوى الأطباء المصريين مطمئن وعالٍ، لافتًا إلى أنهم أدوا واجبهم وبذلوا كل مجهودهم لعلاجهم.

بدوره أشاد مقدم البرنامج الإعلامي مصطفى بكري، بالإسكندراني، قائلًا إنه فنان بدرجة "بطل وطني"، ومشيرًا إلى أن له العديد من المواقف التي لا تُنسى في التاريخ حيث أسقط أخطر ضباط المخابرات الإسرائيلية وتسبب في إلقاء القبض عليهم داخل مصر.

وتابع: "الإسكندراني شخصية تستحق كل التقدير والاحترام وقد تلقينا اتصالات كثيرة من محبي الفنان للاطمئنان على صحته".