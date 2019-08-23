أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث من المنتظر أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وذلك أيام السبت والأحد والإثنين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

طقس السبت 24 أغسطس الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29

طقس الأحد 25 أغسطس الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29

طقس الإثنين 26 أغسطس الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى29