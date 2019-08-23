أكد بيرو دانتاريس مسؤول بالمكتب الإعلامي بالإطفاء بالبرازيل، أن المركز الرئيسي للإطفاء في منطقة الأمازون بالبرازيل يعمل بكل طاقته ومعداته لإخماد حريق غابات الأمازون، موضحا أنه طلب المساعدة من مراكز الإطفاء الرئيسية القريبة منه وتمت تلبيتها على الفور.

وأضاف دانتاريس، لـ"الوطن"، أن قوات الإطفاء تقترب من السيطرة على الحريق بشكل كامل، موضحا أن الطيران العسكري يساعد بطائراته لإطفاء الحرائق المشتعلة شرق البلاد، وخلال الفترة المقبلة سيتم السيطرة عليه.

وأشار إلى أن كل القطاعات من أطفاء وصحة والجانب العسكري يعملون على السيطرة على الحريق، وحصر التلفيات والضحايا في وقت لاحق.

وشهدت غابات الأمازون في البرازيل، حرائق هائلة، وتعرف هذه الغابات باسم "رئة الأرض" حيث تبلغ مساحتها نحو 5.5 مليون كيلو متر مربع، وتنتج حوالي 20% من الأكسجين، تشتعل منذ ما يقرب من 3 أسابيع، ما تسبب في خسائر هائلة.

وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أصدرت بيانا بشأن الحرائق التي ألحقت ضررا بالحيوانات والنباتات، ربطت فيه شدة الجفاف في المنطقة بزيادة إزالة الغابات وتغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية، مؤكدة أن الحرائق هائلة للدرجة التي يمكن رؤيتها من الفضاء.

"الوطن"، تواصلت مع المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الإقليمية، إلا أنهم رفضوا التعليق بأي معلومات عن الحريق، وأشاروا إلى أنهم مشغولون بالتعامل معه.

وتُعد غابات الأمازون من أفضل الأماكن في العالم التي يتوافر بها "تنوع بيولوجي" عالي المستوى، أي أن المكان يتواجد فيه أكثر عدد من النباتات والحيوانات والنظم البيئية المتعددة التي تحتوي على معظم المخلوقات في مكان واحد، إلى جانب أهميتها كعنصر مهم لإنتاج الأكسجين على الأرض، ما يزيد من أهمية المكان وضرورة الحفاظ عليه بشكل أكبر، حسب الدكتور جمال جمعة، أستاذ ورئيس قسم الحياة البرية بجامعة قناة السويس.