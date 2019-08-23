أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

ويستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، على أن يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.

وأكدت شبكة قنوات الحياة في بيان، أنها تحترم كافة مشاهديها، وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين، في وقت سابق اليوم، عقد اجتماع طارئ اليوم، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول.

وقالت النقابة في بيان لها إن ذلك بناء على تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ماورد بحلقة برنامج صبايا، الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة الحياة، من ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق.