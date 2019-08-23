استقبلت، اليوم الجمعة، شواطئ مصيف رأس البر، تحت رئاسة اللواء عماد حمدي، عشرات الآلاف من المصطافين، وتم إنقاذ 36 حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ بخير، إلا أنه تم نقل حالة واحدة للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تسليم 643 طفل تائه إلى ذويهم.