«صلِّ من أجل الأمازون»، «هاشتاج» انتشر حول العالم خلال الساعات الماضية، بسبب الأزمة الضخمة التى يمر بها كوكب الأرض مع استمرار حرائق غابات الأمازون لأيام متواصلة، وحاول الفنانون التضامن مع الحدث بنشر الوعى ودعوة العالم للتحرك تجاه تلك الكارثة، خاصة مع غضبهم من تجاهل وسائل الإعلام للأمر.

شارك الممثل الأمريكى ليوناردو دى كابريو، فى التوعية بخطورة الحرائق، ونشر صوراً متعددة للأمازون المحترقة عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقاً: «تحتاج غابات الأمازون أكثر من صلواتنا»، متابعاً: «الأمر مرعب، الأمازون أكبر غابة مطيرة على الكوكب، مصدر 20٪ من الأكسجين على الكرة الأرضية، رئة العالم تحترق طوال الـ16 يوماً الماضية، مع عدم وجود تغطية إعلامية احترافية على الإطلاق.. لماذا؟».

وقامت كيم كاردشيان، بطلة تليفزيون الواقع، بإعادة نشر كلمات «دى كابريو»، متسائلة: «هل يعرف أحد ما يمكننا فعله للمساعدة»، كما تفاعلت المغنية كاميلا كابيلو مع الأزمة العالمية، بنشر صورة من الحريق، معلقة: «هذا أمر مفجع ومخيف، يجعلنى محبطة لدرجة البكاء، ماذا نفعل؟ نحن ندمَّر حرفياً».

ومن الفنانين المشاركين فى حملة التوعية حول العالم، الأمريكية أريانا جراندى، التى كتبت على «تويتر»: «إذا لم تكن من البرازيل، ولم يكن لديك أى فكرة عما يحدث، فقد تم إحراق أكبر غابة مطيرة فى العالم، والإعلام لا يهتم»، وهى التغريدة التى شاركها عدد من المشاهير، من بينهم كيندال وكايلى جينر، هيلى بالدوين، ديمى لوفاتو وصوفيا ريتشى.

وفى مصر قام الفنان كريم قاسم بنشر صورة للغابات المحترقة، معلقاً: «الأمازون بتولع، غابات تحترق من أيام وناس قليلة جداً منتبهة لحجم المأساة.. هل تعلم أن غابات الأمازون مصدر 20% من الهواء اللى بنتنفسه؟».