حملات مكبرة لإزالة الإشغالات برأس البر.. والمواطنون: العقوبات هزيلة

رغم شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات برأس البر بالسوق العمومية و63 و101 والممشى الساحلي، إلا أن سكان المدينة الراقية لم يشعروا بها، مشيرين إلى تحكم أصحاب الكافيهات من الشوارع حتى الآن واضطرار البعض لترك شققهم بسبب ملاك الجراجات.

ويقول حسام النجار إن هناك مجموعة من الأشخاص مسيطرون على الجراجات والشوارع، وللأسف الحملة لم تقترب منهم بعد، أما سامي قرين، فيقول إن العقوبات هزيلة غير رادعة تشجع على العودة للمخالفة مرة ثانية ولم تطل الحيتان مرتكبي المخالفات بعد، على حد قوله.

أما محمد الجيار قال إن "أصحاب الشقق تركوا شققهم بسبب مستأجري الجراجات"، أما محمد لطفي "فطالب بمنع الإشغالات أولا بأول من الشوارع، وحال ذلك لن نحتاج للحملات المكبرة ومحاسبة المقصرين من الجهات المخولة برفع الإشغالات".

بدوره، أكد اللواء عماد حمدي رئيس مدينة رأس البر، شن حملات بصفة منتظمة على أصحاب الجراجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فضلا عن شن حملات على الممشى السياحى والأسواق لإزالة الإشغالات.