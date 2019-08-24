يحدث اليوم| السيسي يشارك في قمة الدول السبع.. والزمالك يلاقي ديكاداها

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 24 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

السيسي يتجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول السبع

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا.

"جنايات الجيزة" تستأنف محاكمة 6 متهمين

تستأنف محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

"جنايات القاهرة" تستأنف محاكمة 47

تستأنف محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ "اقتحام قسم التبين".

انطلاق المرحلة الثالثة للثانوية العامة في مكتب التنسيق

تنطلق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 من خلال مكتب التنسيق وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثاني

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2018 /2019) بشعبة العلمي (علوم - رياضيات) امتحان في مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

مركز طلعت حرب الثقافي يقيم أمسية جديدة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من صالون "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل"، يقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "قراءة للمستقبل بناء على معطيات الحاضر".

حفل إنشاد صوفي على مسرح الحكمة بساقية الصاوي

يقدم فريق "الحضرة" حفل إنشاد صوفي على مسرح الحكمة بساقية الصاوي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مناقشة وتوقيع رواية "نداء أخير للركاب" في مركز "الهالة" الثقافي

يستضيف مركز "الهالة" الثقافي الكاتب أحمد القرملاوي، لمناقشة وتوقيع رواية "نداء أخير للركاب"، وذلك في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً.

مكتبة مصر الجديدة تنظم ندوة "الحاكم الفيلسوف"

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، ندوة بعنوان "الحاكم الفيلسوف"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن سلسة اللقاءات الشهرية لـ "الرواق الفلسفي"، الذي يقدمه عماد العادلي، وذلك بمقر مكتبة مصر الجديدة.

الزمالك يلاقي ديكاداها الصومالي

يلتقي فريق الزمالك مع ديكاداها الصومالي الساعة التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إياب دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ليفربول يستضيف آرسنال بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول نادي آرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب "الانفيلد" في قمة مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ريال مدريد يصطدم مع بلد الوليد في الليجا

تقام مباراة بين فريقي ريال مدريد وبلد الوليد في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

يوفنتوس يصطدم يقابل بارما في الدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس مضيفه فريق بارما في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بايرن ميونخ يواجه شالكة في الدوري الألماني

تقام مباراة بين فريقي شالكة وبايرن ميونخ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.