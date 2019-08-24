قررت النيابة العامة بالسويس اليوم حبس "خ. ش" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنشاء مصنع داخل منطقة شعبية بحي الأربعين، تخصص في التصنيع المحلي للبنادق والمسدسات الخرطوش التي تستخدم في النشاط الإجرامي و المشاجرات، وذلك تحت ستار ورشة لإصلاح الدراجات البخارية.

تلقت إدارة البحث الجنائي، تحت أشراف اللواء عامر محمود عامر، إخطارا يفيد بانتشار استخدام أسلحة مصنعة محلية في القضايا المضبوطة مؤخرا بالمحافظة.

وأكدت التحريات أن وراء انتشار فرد الخرطوش ورشة تصنيع داخل منطقة شعبية بحي الأربعين، وتمت مراقبته وتوقيتات التصنيع والبيع ومنطقة تخزين السلاح المصنع.

وتم تشكيل فريق بحث من قسم شرطة الأربعين، وتم القبض على صاحب المصنع، وتبين أن له سجل إجرامى لدى الشرطة والأسلحة المعدة للبيع.

كما تمكنت القوات من ضبط الأدوات ومخرطة التصنيع مخبأة داخل ورشة إصلاح الدراجات البخارية.