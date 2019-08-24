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استقبال 13 استشاري من أطباء البروتوكول بمستشفى العريش العام

استقبال 13 استشاري من أطباء البروتوكول بمستشفى العريش العام

مدبولي يبحث مع رؤساء شركات المقاولات تطورات إنشاء "العلمين الجديدة"

مدبولي يبحث مع رؤساء شركات المقاولات تطورات إنشاء "العلمين الجديدة"

بقيمة 3.8 مليار دولار.. ارتفاع حجم صادرات مصر لمجموعة السبع بنسبة 8.8%

بقيمة 3.8 مليار دولار.. ارتفاع حجم صادرات مصر لمجموعة السبع بنسبة 8.8%

ضبط 27 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة في القليوبية

ضبط 27 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة في القليوبية

ما تيجي نخرج.. أحمد جمال بمهرجان القلعة والحضرة بساقية الصاوي

ما تيجي نخرج.. أحمد جمال بمهرجان القلعة والحضرة بساقية الصاوي

خبير سياحي: اختيار الغردقة ضمن أفضل 25 مدينة سياحية شهادة دولية

خبير سياحي: اختيار الغردقة ضمن أفضل 25 مدينة سياحية شهادة دولية

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ملكة جمال ومرشدة سياحية وممثلة.. 3 نساء في حياة معز مسعود

أبرزهم دي كابريو ورونالدو.. مشاهير العالم يدعون لإنقاذ "رئة الأرض"

أبرزهم دي كابريو ورونالدو.. مشاهير العالم يدعون لإنقاذ "رئة الأرض"

بنك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

بنك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات اليوم

قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات اليوم

غابات الأمازون تحترق..كيف يكافح السكان الأصليون من أجل البقاء؟

غابات الأمازون تحترق..كيف يكافح السكان الأصليون من أجل البقاء؟

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