تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وتأخر بعض الرحلات المتجهة إلى المطارات السعودية بسبب تكدس المطارات بالتزامن مع موسم عودة الحجاج.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 382 المتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، وأيضا رحلة شركة النيل للطيران رقم 113 المتجهة إلى مدينة ينبع، وذلك بسبب تكدس مطارات الوصول بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع عودة الحجاج.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 والمتجهة إلى أبو ظبي، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 المتجهة إلى مسقط بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر، أنه فيما عدا ذلك فأن جميع الرحلات الجوية للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران تسيير بشكل منتظم في مواعيد الإقلاع والهبوط، دون تسجيل لأي تأخيرات تذكر.