ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين، لسرقتهم أجهزة كهربائية من داخل فيلا سفير سابق.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا من "ن. ش"، سفير سابق، بقيام مجهولين باقتحام الفيلا الخاصة به بمدينة مشتول السوق، وسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، وبرئاسة الرائد أحمد بنديري رئيس مباحث المركز لضبط الجناة، وأسفرت الجهود أن وراء الواقعة تشكيل عصابي لسرقة المنازل، يتكون من 5 أشخاص، منهم 3 مقيمين بالشرقية واثنين بالقليوبية.

وتم تحديد مكان الجناة وضبطهم، كما تم ضبط المسروقاتن وهي: 8 مراوح سقف، وبوتاجاز، وغسالة أتوماتيك، وثلاجتين، وسخان، وتليفزيون، ومنظم كهرباء، وبوتاجاز مسطح، وأنبوبة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.