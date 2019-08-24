وصول المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلى ضريح سعد زغلول لإحياء الذكرى ٩٢ على رحيله.

شارك المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، في إحياء الذكرى الـ92 لرحيل سعد زغلول.

وفور وصوله التف حوله عدد كبير من أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات، مرددين هتافات "عاش الوفد ضمير الأمة، ووفديين وفديين من النحاس لبهاء الدين".

وقال أبو شقة، إن زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين هم أول من أسسوا حياة سياسية ديمقراطية سليمة في مصر، مضيفا أن زعماء الوفد ساهموا بنضالهم في بناء مصر الحديثة وكافحوا ضد الاستعمار الإنجليزى.

وتابع أنهم هم من وضعوا اللبنة الأولى في تأسيس حزب الوفد العريق الذي تمتد مسيرته إلى 100 عام ظل خلالها متماسكا ومدافعا عن الوطن والمواطن.

وأكمل أبو شقة، أن الوفد سيظل باقياً بعراقته وثابتا على مبادئه، بدعم جموع الوفديين، وسيظل داعم وبقوة للتنمية في مصر ويقف خلف الدولة والعمل على نهضتها.

وأكد أن ذكرى رحيل زعماء الوفد الثلاثة سعد والنحاس وسراج الدين تعد مناسبة تاريخية ليس للوفديين فقط بل للأمة المصرية.

وشدد أبو شقة على أن زعماء الوفد رحلوا بأجسادهم وظلت مبادئهم وثوابتهم وأفكارهم بين المصريين، ونستلهم منهم الروح الوطنية في الدفاع عن الدولة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأردف أبو شقة: "أتعهد للوفديين بمواصلة ما بدأته منذ أن توليت رئاسة الحزب، لاستكمال مسيرة زعماء الوفد والتمسك بالمباديء والثوابت الوفدية الذي ظل صامدا عليها".

وطالب أبو شقة، جموع الوفديين بالعمل وبذل الجهد ليظل الوفد رائداً فى الساحة السياسية، وداعما للدولة الوطنية، ومدافعاً عن قضايا الوطن والمواطن.

وشدد على أن إحياء ذكرى زعماء الوفد سنويًا يأتي في إطار استلهام المبادئ والقيم التي نادوا بها وتمثلت فى الوحدة الوطنية تحت شعار "عاش الهلال مع الصليب"، وحق الشعب في التعبير بشعار "الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة"، والدفاع عن الوطن بشعار "نموت نموت وتحيا مصر".