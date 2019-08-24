برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، المتهم محمد إسماعيل، من الاتهامات المنسوبة إليه، في إعادة محاكمته في قضية "الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان"، عام 2017.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية في القضية، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وحيازة أسلحة وذخيرة.

وأصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بالإعدام والسجن المؤيد والمشدد بحق المتهم وآخرين، وتقدم المتهم بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وأصدرت المحكمة حكما ببراءته.