قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن انتخابات رئاسة الوفد في مارس 2018 كانت نموذج حقيقي للوفديين للحقيقيين الذين عبروا عن رغبتهم خلالها في الحفاظ على الوفد.

وأضاف أبو شقة، خلال زيارته لضريح سعد زغلول بوسط القاهرة لإحياء الذكرى 92 لرحيله، إن الوفديين في انتخابات رئاسة الوفد لفظوا كل الدخلاء وتجلت أصالتهم في كل المناسبات.

وتابع أن الدخلاء لم يدركوا من هم الوفديين الأصلاء ولم يعرفوا معنى الوفديين الذين هم على استعداد أن يضحوا بأنفسهم وأموالهم لحماية حزبهم العريق.

وتابع أبو شقة، "الوفد قبل مارس 2018 كنا أمام مبنى لا يليق بالحزب العريق، ولكنا قمنا بتطويره وتجهيزه على أكمل وجه، وعندما استقبلنا فيه سفراء أجانب قال أحدهم أنه يشعر أنه موجود بالبيت الأبيض وليس حزب الوفد".

وأكمل أنه على الوفديين أن يردوا على هؤلاء الدخلاء المفسدين الذين يريدون عرقلة مسيرة أعرق حزب في التاريخ.

وأشار أبو شقة أن حزب الوفد سيكون رقما في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستكملا: "نرحب بأن يكون على الساحة السياسية 3 أحزاب قوية على الأكثر على أن يكون الوفد لاعبا أساسيا على المسرح".