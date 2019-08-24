يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفق الموقع الرسمي لها، أنه ستظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 34

رفح 22 33

رأس سدر 25 36

نخل 21 36

نويبع 28 39

طابا 25 35

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بني سويف 24 37

المنيا 23 39

أسيوط 23 39

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 27 40

الوادي الجديد 26 42

شلاتين 27 35

أبو رماد 27 35

حلايب 28 34

رأس حدربة 29 33

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 30 43

الرياض 26 43

المنامة 31 38

أبو ظبي 31 43

الدوحة 30 38

الكويت 25 43

دمشق 21 39

بيروت 26 32

عمان 20 33

القدس 20 31

غزة 24 33

بغداد 28 44

مسقط 28 33

صنعاء 14 27

الخرطوم 26 35

طرابلس 24 32

تونس 22 31

الجزائر 20 28

الرباط 20 31

نواكشوط 24 29