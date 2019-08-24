أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد المجند محمد إبراهيم محمد عطوة، على مدرسة بني هلال الابتدائية بنين بمركز منيا القمح.

وأكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة، وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدا ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء، تقديراً لما قدمه أبنائهم.

وكانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شؤون الشهداء بديوان عام المحافظة، لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة بني هلال الابتدائية بنين، وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة منيا القمح لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة، وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة، صدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد محمد إبراهيم محمد عطوة على مدرسة بني هلال الابتدائية بنين بمركز منيا القمح.